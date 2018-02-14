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Esnafın emeklilik kredisi Ziraat’ten

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Esnafın emeklilik kredisi Ziraat’ten

Hükümet, binlerce esnafa emeklilik için yeni bir fırsat kapısı açtı. Bağ-Kur borcu olan esnaf 'ndan kredi kullanarak emekli olabilecek. Prim borcu olan esnaflar 48 ay vade ile kredi çekecek, taksitleri emekli maaşından kesilecek. Emeklilik için kredi kullandırılırken esnafın geçmişteki kredi karnesine bakılmayacak, başvurular yeterli olacak. Birikmiş borcu ile birlikte askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanabilecek.

KOMİSYON ALINMAYACAK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında borcu olan Bağ- Kur'luların emekliliğine imkân sağlayacak kredi işbirliği protokolü dün imzalandı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Başkanı Bendevi Palandöken katıldı. Bakan Sarıeroğlu, 48 ay vadeli kredi ödemesinin emekli maaşlarından kesileceğini belirterek, bu işlemlerden komisyon alınmayacağını söyledi. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak. Ziraat Bankası, aylıklardan kredi taksitlerini tahsil edecek.

BETÜL USTA

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Esnafın emeklilik kredisi Ziraat’ten
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