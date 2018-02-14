İstanbul'un Avrupa Yakası'na 2017'de 610 bin ev taşındı

CK Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu', 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki hareketi rakamlarla ortaya koydu.



Yaklaşık 10 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Avrupa Yakası'nda 2017'de 610 bin taşınma hareketi gözlendi. Günde ortalama bin 672 taşınma yaşanırken, her gün 462 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı.



Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2017 sonuçlarını değerlendirmek üzere basın mensupları ile bir araya gelen CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği İstanbul her geçen gün büyüyor, gelişiyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda 492 bini 2016, 610 bini ise 2017 yılında olmak üzere son iki yılda 1 milyondan 102 bin taşınma hareketi gerçekleşti. Arka arkaya yükselen yeni projeler ve kentsel dönüşümün de etkisi ile her gün binlerce insan gayrimenkulünü değiştiriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda 4,5 milyon aboneye hizmet verdiğimiz düşünüldüğünde son iki yılda abonelerimizin dörtte birinin hareket halinde olduğu ortaya çıkıyor. Bölgede görevli tedarik şirketi olarak biz de bu harekete en hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. Tüm bu gelişmeler İstanbul'un her geçen gün büyüdüğünü, yenilendiğini gözler önüne seriyor" diye konuştu.



HER GÜN 462 GAYRİMENKULUN KAPISI İLK KEZ AÇILDI



Rapora göre 2017 yılında yaşanan toplam taşınma hareketinin 441 bin 409'u ikinci el, 168 bin 771'i ise yeni gayrimenkullerde oldu. İkinci elde günde ortalama bin 209 taşınma hareketi yaşanırken her gün 462 gayrimenkulün kapısı da ilk kez açıldı.



6 AYDA 10 BİN YENİ SİVASLI GELDİ



Raporda Haziran 2017 itibarıyla ilk kez verilmeye başlanan abonelerin nüfusa kayıtlı olduğu illere göre dağılım rakamlara bakıldığında 2017 sonunda Avrupa Yakası'na İstanbullulardan sonra yine en çok Sivaslılar yer aldı. Haziran 2017'de 166 bin 937 olan Sivaslı abone sayısı, 10 bin 488 kişi artarak 177 bine ulaştı. Üçüncü sıradaki Kastamonulu abone sayısındaki artış 7 bin 361 kişiyi buldu ve Kastamonulu abone sayısı 126 bin 966'dan 134 bin 327'ye çıktı. İkinci altı ayda Trabzon 97 bin 436 abone ile Ordu'nun önüne geçerken, Kütahya sıralamada Bilecik'in önüne geçti. Bu arada İstanbul Avrupa Yakası'nda en az abonelik 2 bin 430 ile yine Burdurlulara ait oldu.



EN HAREKETLİ İLÇE ESENYURT



İlçeler bazında bakıldığında 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nın en hareketli bölge son yıllarda özellikle yeni konutlarla taşınmada öne çıkan Esenyurt oldu. 2017 yılında bölgede 72 bin 807'si birinci el, 34 bin 404'ü ikinci el olmak üzere toplam 107 bin 211 taşınma hareketi gözlendi. Özellikle ikinci eldeki rakamlarda bilgi güncelleme kampanyasının etkisi gözlendi. En yoğun hareketin olduğu ilçeler listesinde ikinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada Başakşehir yer alırken, Çatalca en az taşınmanın olduğu ilçe oldu.

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