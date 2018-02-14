Turkcell ve Samsung’dan dev işbirliği

Turkcell
ile Güney Koreli Samsung
, geleceği inşa etmek için önemli bir işbirliğine imza atıyor. 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzalayan iki şirket, Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olması için ortak çalışmalar yürütecek. Şirketler ayrıca, nesnelerin interneti ve akıllı cihaz uygulamalarında yeni çözümler için işbirliği yapacak. HEDEF AKILLI CİHAZLAR
Samsung ve Turkcell, 2018'de Türkiye'de 5G şebeke teknolojilerini değerlendirmek ve test etmek için işbirliği yapacak. Şirketler, işbirliğinin bir parçası olarak farklı kullanım alanlarını araştıracak. Bu ortaklık nihai olarak 5G teknolojilerinin ticarileştirilmesini hızlandırmaya ve Türkiye'nin dijital dönüşümünü desteklemeye yardımcı olacak. Bu işbirliği çerçevesinde ev güvenliği, enerji tüketiminin izlenmesi ve denetimi, nesnelerin izlenmesi ve diğer kullanıcı otomasyon çözümleri dahil olmak üzere akıllı cihaz uygulamalarına odaklanarak nesnelerin internetinin sunduğu yeni imkânlarından yararlanılacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, şirketin Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesine yardım etme hedef ve kararlılığına ilişkin olarak, "Bu amaçla uzun vadeli işbirlikleri yapıyoruz. Yerel olarak geliştirilen 5G hizmetinin erkenden hayata geçmesinin ülkemizin sadece teknolojide değil, ekonomide de yeni bir sıçrayış yapabilmesine yönelik önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz" dedi. TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNE KATKI SUNACAK
Güney Kore'de imzalanan iyi niyet mektubu kapsamında çeşitli senaryoları test etmek için 5G test ağları kurulacak. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, "Samsung olarak 'dünyaya ilham ver ve yenilikçi teknolojilerle geleceği yarat' vizyonu çerçevesinde çalışıyoruz. 5G altyapısının, nesnelerin internetinin ve bununla uyumlu mobil cihazlar, TV'ler ve ev eşyalarının küresel olarak geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Son kullanıcıların akıllı bir dünya oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. 5G ve yenilikçi teknolojiler konusunda Samsung ile Turkcell arasında daha da genişleyen bu işbirliği, Türkiye'nin ulusal inovasyon hedeflerine katkıda bulunacak önemli bir adımdır" diye konuştu.