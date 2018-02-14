TürkTraktör’ün rekor yılı

TürkTraktör
2017'de yüzde 49.3'lük pazar payıyla yaklaşık 3.1 milyar TL'lik ciroya ulaştı. Üretim ve satış adetlerinde de yeni bir rekora imza attıklarını söyleyen TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, yurtiçi satışlarını tarihinin en yüksek adedi olan 37 bin 590'a taşıdıklarını kaydetti. Yurtdışı satışlarının 12 bin 23 adet olduğu bilgisini veren Votta, "Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 67'si fabrikalarımızda yapılıyor. Toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini tek başımıza gerçekleştirdik" dedi.