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Almanya'da bir 'ün aracına 'Döner' operasyonu

Almanya'da, bir 'e ait aracın bagajında yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirildi. , dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 10:31
Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner' operasyonu

Almanya'nın Magdeburg şehrinde A2 otobanında kontrol yapan ekipleri, bir 'e ait aracın bagajında, yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirdi. 52 yaşındaki Berlinli sürücünün, dönerleri Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Münster şehrine getirmek üzere olduğu belirtildi.

Polis, yasa dışı yollarla taşınan dönerlerin halk sağlığını tehlikeye attığını belirterek, dönerlere el koydu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise dönerleri taşıyan aracın bagajının belirlenen sağlık kurallarının çok dışında olduğunu tespit etti. Polis, dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor.

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz aylarda dondurulmuş döner konusunda yasak getirmeye çalışmıştı.

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Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner' operasyonu
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