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Aşçıoğlu’ndan iki yılda 2 milyar liralık yatırım

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
Aşçıoğlu’ndan iki yılda 2 milyar liralık yatırım
Gayrimenkul sektöründe 50. yılını geride bırakan Aşçıoğlu, yeni projeler için kolları sıvadı. 2017'yi yüzde 7 büyümeyle 228 milyon lira ciro elde ederek kapatan Aşçıoğlu, 2018 büyüme hedefini ise yüzde 9'a çıkardı. İki yılda 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını anlatan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, projelerin Beykoz, Sarıyer ve Merter olmak üzere 'un iki yakasında hayat bulacağını kaydetti. Aşçıoğlu, şunları söyledi: "İlk projemiz Merter'de Tamek arazisinde 570 milyon liralık yatırımla yapılacak. Kendi arazimizin bulunduğu Sarıyer'de ise butik bir proje yapacağız. Üzerinde bulunan bir gecekondu nedeniyle sorun yaşıyoruz. Ancak bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz. Beykoz yatırımımız ise 575 dönüm arazide hayata geçecek. Villa projesi olacak." Ataköy'e ise 3 projede 7 blok kazandırdıklarını belirten Aşçıoğlu, toplam 300 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Aşçıoğlu, "Selenium Ataköy'de satılmamış 20 birim kaldı. Retro projemizin ise yüzde 85'i satıldı" dedi.

Deyaar ile yeni projeler kapıda
Dubai merkezli Deyaar ile Dubai'de Midtown Selenium by Deyaar projesini geliştiren Aşçıoğlu, projenin yüzde 30'unu sattı. 2019 eylül ayında teslim edilmesi planlanan proje dışında ortakları ile yeni projeler için de görüştüklerini belirten Aşçıoğlu, "Deyaar finans yapısı çok güçlü bir firma. Bizimle gerek burada, gerek Avrupa'da proje geliştirmek istiyor" diye konuştu.

Sektör çürük elma dolu
Bu anlamda faalyiet gösteren her 100 firmadan 75'inin sektöre dışarıdan girdiğini anlatan Aşçıoğlu, "Vatandaş Fikirtepe'de kurumsal firmalar yerine yüzde 1 hak veriyor diye hiç bilmedikleri firmaları seçtiler. Ne yazık ki şimdi de faturasını ödüyor. Yüzde 58 ile bu iş yapılmaz. Bu oran yüzde 50'ye düşmeli. Hepsi yavaş yavaş ayıklanmaya başlayacak" dedi.
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Aşçıoğlu’ndan iki yılda 2 milyar liralık yatırım
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