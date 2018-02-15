Aşçıoğlu’ndan iki yılda 2 milyar liralık yatırım

Gayrimenkul
sektöründe 50. yılını
geride bırakan Aşçıoğlu,
yeni projeler için kolları
sıvadı. 2017'yi yüzde
7 büyümeyle 228 milyon
lira ciro elde ederek
kapatan Aşçıoğlu, 2018 büyüme
hedefini ise yüzde 9'a çıkardı.
İki yılda 2 milyar liralık yatırım
yapacaklarını anlatan Aşçıoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Aşçıoğlu, projelerin Beykoz,
Sarıyer ve Merter olmak üzere İstanbul
'un iki yakasında hayat
bulacağını kaydetti. Aşçıoğlu,
şunları söyledi:
"İlk projemiz Merter'de
Tamek arazisinde 570 milyon
liralık yatırımla yapılacak. Kendi
arazimizin bulunduğu
Sarıyer'de ise butik bir
proje yapacağız. Üzerinde
bulunan bir gecekondu
nedeniyle sorun yaşıyoruz.
Ancak bu yıl hayata geçirmeyi
planlıyoruz. Beykoz yatırımımız
ise 575 dönüm arazide hayata
geçecek. Villa projesi olacak."
Ataköy'e ise 3 projede 7
blok kazandırdıklarını belirten
Aşçıoğlu, toplam 300 milyon
dolarlık yatırım yaptıklarını
söyledi. Aşçıoğlu, "Selenium
Ataköy'de satılmamış 20 birim
kaldı. Retro projemizin ise yüzde
85'i satıldı" dedi. Deyaar ile yeni projeler kapıda Dubai
merkezli Deyaar ile Dubai'de Midtown Selenium by Deyaar projesini geliştiren Aşçıoğlu, projenin yüzde 30'unu sattı. 2019 eylül ayında teslim edilmesi planlanan proje dışında ortakları ile yeni projeler için de görüştüklerini belirten Aşçıoğlu, "Deyaar finans yapısı çok güçlü bir firma. Bizimle gerek burada, gerek Avrupa'da proje geliştirmek istiyor" diye konuştu. Sektör çürük elma dolu Bu
anlamda faalyiet gösteren her 100 firmadan 75'inin sektöre dışarıdan girdiğini anlatan Aşçıoğlu, "Vatandaş Fikirtepe'de kurumsal firmalar yerine yüzde 1 hak veriyor diye hiç bilmedikleri firmaları seçtiler. Ne yazık ki şimdi de faturasını ödüyor. Yüzde 58 ile bu iş yapılmaz. Bu oran yüzde 50'ye düşmeli. Hepsi yavaş yavaş ayıklanmaya başlayacak" dedi.