Bütçe ocakta 1.7 milyar TL fazla verdi

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2018 dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ayda, bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 58,2 milyar lira, bütçe giderlerinin ise yüzde 19,4 artarak 56,5 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, bu çerçevede bütçe fazlasının 1,7 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 7,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ağbal, vergi gelirlerinin yılın ilk ayında yüzde 7,4 artarak 52 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, gelirler içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) ve harç gelirlerinin ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydettiğini aktardı.

Diğer taraftan iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki katma değer vergisi (KDV) iadelerinin yüksek gerçekleşmesinin KDV iadelerini yüzde 63 artırdığına dikkati çeken Ağbal, bunun etkisiyle net KDV tahsilatının yüzde 1,2 azaldığını, tütün mamullerinden alınan ÖTV'nin ise baz etkisi nedeniyle azalış gösterdiğini belirtti.

YAPILANDIRMADAN 2 MİLYAR LİRA GELİR

Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında ocak ayında 2 milyar lira gelir elde edildiğinin altını çizerek, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyumun yüksek seviyede seyrettiğini bildirdi.

Ekonomideki canlılığın 2018 yılında vergi gelirleri performansının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen hedefleri yakalayacağına işaret ettiğini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Vergi dışı diğer gelirler baz etkisi nedeniyle azalmıştır. Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de ocakta artış göstermiştir. Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir. Önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz."