Kamu bankalarından 800 milyarlık kaynak

Banka
cılık sektörü, Kredi Garanti Fonu uygulamasının etkisiyle, Türkiye ekonomisinin geçen yıl sergilediği büyümenin lokomotifliğini üstlenirken, toplam kredi hacmi 364 milyar TL artararak 2.1 trilyona ulaştı. Kaynaklarını ülkenin büyümesine seferber eden kamu
bankaları ise, kredilerde tarihte ilk defa özel sektörü geçti. Sektörün kredi hacmi yüzde 20.9, kamu bankalarınınki yüzde 29.5, özel bankalarınki ise yüzde 16.3 arttı. Kamu bankaları ekonomiye 791 milyar TL aktarırken, özellerde bu rakam 742 milyon TL'de kaldı. Ziraat Bankası'nın kredi hacmi yüzde 28.2 artarak 298.3 milyar liraya çıkarken, Halkbank
ile Vakıfbank
'ta da aynı tablo gözlendi. Vakıfbank'ın kredi hacmi yüzde 24.5 artarak 183 milyar 971 milyon liraya çıkarken, Halkbank'ın da ülke ekonomisine nakdi kredi desteği yüzde 28.5 artarak 203 milyar 464 milyon liraya ulaştı. OPERASYONLARA İNAT BÜYÜMEYE DEVAM
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Aralık'ın ardından ABD'deki kumpas davasında da hedef tahtasına oturtulmaya çalışılan Halkbank, güçlü büyümesini sürdürürken, ekonomiye kaynak aktarmaya da devam ediyor. Banka 2017'de yüzde 28.5 artırarak 203.5 milyar liraya çıkardığı nakdi kredilerde sektörde dördüncü sıraya yükseldi. Aynı dönemde aktif büyüklüğünü yüzde 31.9 oranında artırarak 305.4 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, aktif pazar payını yüzde 9.4'e yükselterek sektörün beşinci büyük bankası oldu. KOBİ'LERE TAM DESTEK KOBİ
kredilerini yüzde 33.3 artırdıklarını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, "Bankamızın 80. yıldönümünü kutlayacağımız 2018'de de Halkbank'ın köklü bankacılık geleneğinden aldığımız gücü geleceğe taşıyacak adımlar atacağız. Bu süreçte önceliğimiz yine Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ'ler olacak. KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını, 2018 yılı sonunda yüzde 40 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Sektörün 5. büyük bankası olarak bu yıl kredide yüzde 17, mevduatta yüzde 20 büyümeyi planlarken, bilançomuzu ise yüzde 16 büyütmeyi hedefliyoruz" dedi. 1.300 GENCE İSTİHDAM
2018'in banka için yenilenme yılı olduğunu dile getiren Arslan, "İlk etapta 1.300 gencimizi daha Halkbank ailesine kazandıracağımız bu yıl, şubelerimizin geleneksel tasarımı ve operasyonel rolleri de değişime uğrayacak" açıklamasını yaptı. Genel Müdür Osman Arslan, bankacılık işlemlerinde şeffaflık ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu politikalarını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettireceklerini ifade etti. VAKIFBANK'IN KREDİLERİ % 24.5 ARTTI
Aktif liginde sektörün yedinci büyüğü olan Vakıfbank, başta KOBİ'ler olmak üzere ekonomiye desteğini 2017'de de sürdürdü. Aktif büyüklüğünü geçen yıl yüzde 27.3 artırarak 270.6 milyar liraya çıkaran Vakıfbank'ın kredi hacmi ise yüzde 24.5 yükselişle 183.9 milyar lira oldu. Kredilerin aktifteki payı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Bankanın sanayi sektörüne kullandırdığı krediler yüzde 44.3 artarak 37.9 milyar liraya çıkarken, imalat sanayine krediler 19.6 milyar liradan 26.3 milyara, madencilik kredileri ise 1 milyar liradan 3 milyarın üstüne yükseldi.
Toptan ve perakende ticaret sektörüne kullandırılan krediler de yüzde 51 artarak 28.1 milyara ulaştı. Bankanın mevduat hacmi yüzde 25.3 artışla 155.3 milyar liraya çıkarken, özkaynakları da yüzde 21'lik büyümeyle 23.3 milyar liraya yükseldi.