Kuveytli fondan Yalova’ya 82 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü
'nün açılışıyla birlikte Yalova
yatırımcıların radarına girdi. Londra merkezli Tangible Middle East Investment, Türkiye'deki ilk yatırımını Yalova'ya yaptı. Emay İnşaat
'ın 400 milyon dolarlık yatırımla Yalova'da hayata geçirdiği Yalova Kentplus projesindeki 3 otelden birine ve 214 residance için 82 milyon dolar yatırım yapan fon, Türkiye'ye ilk adımını atmış oldu. KÖRFEZ'DE ORTAK YATIRIM
Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Yalova'nın değeri en çok artan 10 il arasına girdiğini söyledi. Çağlar, "Bu durum yabancı yatırımcıların da takibinde. Birçok fon bizimle yatırım amacıyla irtibata geçti. Tangible Middle East Investment ile imzaları attık" dedi. Tangible Middle East Investments ile Emay İnşaat'ın ortaklığı Yalova KentPlus projesi ile sınırlı kalmayacak. Tangible Middle East Investments, Körfez ülkelerinde yapacağı yatırımlarda Emay İnşaat'la stratejik işbirliği anlaşması da imzaladı.
Hakan Çağlar, "İnşaat, sağlık, eğitim, otelcilik, altyapı, teknoloji ve enerji sektöründe uluslararası ortaklıkları olan Tangible Middle East Investments ile konut ve otel projelerinde ortak yatırımlarımız olacak" dedi.