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Super otolar Evet su yakacaklar! Otomobilde benzin, mazot tarihe karışıyor. Devir elektrik devri. Ancak teknolojiye bu da yetmedi. Mühendisler suyla çalışan araba yaptı. Seat ve Audi, atık sudan yakıt üretti. ‘Su yakmıyor’ esprisi gerçek oldu: ‘Evet su yakıyor!’