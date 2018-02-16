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28 AB ülkesi kadar sağladık

Giriş Tarihi: 16.2.2018
28 AB ülkesi kadar istihdam sağladık
Büyümede dünyada şampiyonluğuna oynayan Türkiye, da da rekorlara imza atıyor. Kasım 2016'da yüzde 12.1 olan , Cumhurbaşkanı 'ın 7 Şubat 2017'de başlattığı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerin de etkisiyle, 2017'nin aynı döneminde 1.8 puan düşerek yüzde 10.3'e indi.



19 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
Son 4 yılın en düşük kasım ayı işsizlik oranına ulaşılırken, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 10.1 ile 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye, Kasım 2017 itibarıyla son bir yılda 1 milyon 448 bin vatandaşına iş sağlarken, aynı dönemde 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesi 1 milyon 950 bin kişiye iş bulabildi. Küresel kriz sonrası 10 yıllık döneme bakıldığında da Avrupa Birliği'nin tamamı 5.2 milyon kişiye istihdam sağlarken, Türkiye 8.4 milyonun üzerinde vatandaşa iş imkânı oluşturdu. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon kişiye iş sağlandığını hatırlatarak, "Gitmediğimiz köy, ilçe kalmayacak" dedi.

BÜTÇE FAZLA VERDİ
Öte yandan Afrin Operasyonu'nun başladığı ocakta bütçe 1.7 milyar lira fazla verdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hedeflerin yakalanacağını belirtirken, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek savunma harcamaların bütçeyi etkilemediğini söyledi.
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