Afrin’e Fahri destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün global arenada yürüttüğü algı çalışmalarını kırmak amacıyla birlik kuran fahri konsoloslar, şimdi de Afrin Operasyonu
için düğmeye bastı. Birliğe üye 50 Fahri Konsolos, misyon şefliğini yürüttükleri ülkelerde Afrin Operasyonu'nu anlatmak için lobi çalışmalarına başladı. Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı Emre Ete, Türkiye'nin sınırlarını korumak amacıyla başlattığı, meşru müdafaa hakkı olan Afrin Operasyonu'nun global arenada çarpıtılması üzerine yönetimi toplayarak lobi faaliyetlerini hızlandırma kararı aldıklarını söyledi. Ete, "Lobi faaliyetleriyle global arenadaki negatif algıyı kırmayı ve çarpıtılan konuların önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. 3 AYDA BİR RAPOR SUNDUK
Fahri konsolosların büyükelçi gibi görev yaptığını ve 3 aylık periyodlarla Türkiye'deki gelişmeleri rapor olarak sunduklarını belirten Ete, şunları anlattı: "Raporumuzda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen operasyonun hudut güvenliğini ve bölgedeki istikrarı sağlamayı hedeflediğini, PKK, KCK, PYD-YPG ve DAEŞ
'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması için çalışıldığını anlattık. Ortak bir dille hazırladığımız raporu ben fahri konsolosu
olduğum Orta Amerika
ülkesi Honduras'a gönderdim. Ayrıca Endonezya Fahri Konsolosu Emin Hitay, Bosna Hersek Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, Lesotho Fahri Konsolosu Yunus Ete de raporlarını iletti. Diğer üyelerimiz de raporlarını önümüzdeki günlerde sunacak." MEDYA KANALLARIYLA İLETİŞİM KURACAĞIZ 15
Temmuz sonrasında da benzer bir süreç yürüttüklerini aktaran Ete, "Raporların yanı sıra misyon şefi olduğumuz ülkelerin devlet büyükleriyle bir araya geldiğimizde Afrin'i ana gündem maddesi haline getiriyoruz. Operasyonun gerekçelerini ve nasıl yürütüldüğünü anlatıyoruz" dedi. Süreci sadece devlet yetkilileriyle sınırlı tutmayacaklarını anlatan Ete, medya kanallarıyla da iletişim kurmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. Ete, projelerinin birliğe üye olmayan fahri konsoloslardan da destek gördüğünü anlattı.