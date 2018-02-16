Belarus’ta hedefimiz 10 milyar dolar

Belarus
-Türkiye İş Forumu'nda Başbakan Binali Yıldırım
, Türkiye-Belarus arasındaki ticarete ilişkin, "1 milyar dolara yaklaşan ticaretimiz var. Ama potansiyel bununla sınırla değil. Orta ve uzun vadede 10 milyar dolara ulaşmak işten bile değil" dedi. İki ülke ilişkilerinde işleri kazan kazan esasına göre geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu bir ticaretten de hayır gelmez. Belarus 5 bin metrekare kapalı alana sahip, tamamlanmaya yakın bir eğitim tesisini, Türkiye-Belarus Ortak Anaokulu şeklinde işletilmesi konusunda bize, güzel bir işbirliği için imkân sundu."
Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Doğu ile Batı'nın buluştuğu, 3.5 saat uçuşla 56 ülkeye ulaşılabilen, 1.6 milyar nüfusun yaşadığı, 30 trilyon dolarlık pazarın olduğu bir bölgede yer aldığını aktardı. Yıldırım, Belarus ve Türkiye'nin, potansiyellerini birleştirdiğinde üçüncü ülkelere, Ortadoğu ve Afrika'ya müşterek yatırımlar yapılabileceğini vurguladı. Yıldırım, Türkiye'nin Belarus'ta otomotiv yan sanayisini destekleyecek yatırımları gerçekleştirebileceğine işaret etti.