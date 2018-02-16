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ne kadar? (16 Şubat 2018)

Yeni güne 3,76'dan başlayan düşüşe geçti, euro ise dünkü rekor sonrası 4,70'in altına indi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 13:01
Dolar ne kadar? (16 Şubat 2018)

'den faiz artış beklentilerini artırmasıyla 3,79'dan 3,82'ye kadar yükselen, ardından kademeli olarak düşen kur son işlem gününe 3,76 seviyelerinden başladı, ardından endeksindeki düşüş ve ABD Dışişleri Bakanı'nın verdiği ılımlı mesajların etkisiyle 3,75'in altına geriledi.

Euro/TL yüzde 0,22 yükselişle 4,7250'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, hafta başından bu yana etkili gerileyişini bugün de sürdürerek 88,25 ile 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü ve 88,30 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşme ve sonrasında gerçekleştirilecek basın toplantısının gündemin önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550'nin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 3,70'in gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 3,79'un direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Dolar ne kadar? (16 Şubat 2018)
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