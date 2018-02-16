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, Türk top modellerle Bakü çıkarması yapacak

Dünyaca ünlü top modellerin katılımıyla ’nin en büyük moda organizasyonuna imza atan , ülke dışına açılıyor. Bu kez Türkiye’nin en ünlü mankenlerini kadrosuna dahil eden Dosso Dossi Fashion Show, 1-3 Mart tarihleri arasında 40 firma ile ’ın başkenti Bakü’de büyük bir şova imza atacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 16:23
Dosso Dossi Fashion Show, Türk top modellerle Bakü çıkarması yapacak

Şov kapsamında 2 Mart Cuma günü yapılacak defilede Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Şebnem Schaefer, Günay Museyeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ege Begüm Yücetan podyumda olacak. Koreografisini Öner Evez'in hazırlayacağı defilede Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz ürünleri sergilenecek. 'ın en büyük fuar merkezi olan Bakü EXPO Center'da yapılacak defilenin ardından bir parti düzenlenecek. Bakü'nün popüler eğlence merkezi Enerji Club'te gerçekleştirilecek partide Azerbaycan'ın ünlü şarkıcıları Röya ve Soso Pavliashvili birer konser verecek.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, ilk yurt dışı şovu kardeş ülke Azerbaycan'da yapacakları için mutlu olduklarını belirterek, "Dosso Dossi'ye özgü defile ve konserler ile Bakü'de festival havası estireceğiz" dedi.

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Dosso Dossi Fashion Show, Türk top modellerle Bakü çıkarması yapacak
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