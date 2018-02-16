Renault Grubu 2017'de 58,8 milyar avro ciro elde etti

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup, 2017'de satış, ciro, faaliyet karlılığı ve net gelirde rekor sonuçlara ulaşarak tarihinin en başarılı yılını gerçekleştirdi.

Geçen yıl toplam satış adedi yüzde 8,5 artışla 3 milyon 76 bine yükselen grubun toplam cirosu, AVTOVAZ konsolidasyonu için ayrılan 2 milyar 727 milyon avro da dahil olmak üzere yüzde 14,7 artışla 58 milyar 770 milyon avroya ulaştı.

Bu dönemde grup faaliyet karı 3 milyar 854 milyon avroya ulaşarak, gelirlerin yüzde 6,6'sına karşılık geldi. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise faaliyet karı yüzde 15,8 artışla 3 milyar 799 milyon avro oldu.

Renault Grubu'nun faaliyet geliri, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15,9 artışla 3 milyar 806 milyon avroya yükseldi.

Grubun net geliri ise yüzde 47,1 artışla 5 milyar 210 milyon avro olarak gerçekleşti. Renault Grubu'nun geçen yıl otomobilde işletme nakit fazlası da 945 milyon avro oldu.

- KÜRESEL PAZARDA YÜZDE 2,5 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Renault Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2017'nin Renault Grubu için yeni bir rekor yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz ticari ve finansal başarılar geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğumuz stratejinin ve grubun tüm çalışanlarının çabalarının sonucudur. Uygulamaya aldığımız yeni stratejik planımız 'Drive the Future' programıyla ve göstermiş olduğumuz performansla, otomotiv endüstrisinin günümüzdeki ve gelecekteki zorluklarını aşabileceğimiz konusunda güvenimiz tamdır."

Açıklamaya göre, Renault Grubu, 2018'de küresel pazarın 2017'ye göre yüzde 2,5 büyümesini beklerken, Fransa pazarındaki yüzde 1 artışla Avrupa pazarının yüzde 1 genişleyeceğinin tahmin ediyor.

Grup, ayrıca Rusya'da yüzde 10'a yakın, Brezilya ve Çin'de yüzde 5'in üzerinde, Hindistan'da yüzde 6 seviyesinde büyüme öngörüyor.

Renault Grubu'nun 2018 hedefleri ise grup gelirlerinin artırılması, faaliyet karının yüzde 6'nın üzerinde tutulması ve otomotiv faaliyetlerinden gelmesi beklenen pozitif nakit akışı olarak sıralanıyor.