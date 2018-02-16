Siemens CEO’su güven mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yoğun programına rağmen Türkiye'de ve yurtdışında uluslararası şirketlerin CEO
'larıyla görüşerek yatırım çağrısını yineliyor. Türkiye'ye yatırım yapanın her zaman kazançlı olacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Siemens
CEO'su Joe Kaeser'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. DEVLERLE GÖRÜŞTÜ
Ziyaret ettiği ülkelerin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek Türkiye'de yatırım çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye'ye gelen uluslar arası şirketlerin CEO'larını da kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki yabancı yatırımın artırılması amacıyla bugüne kadar çok sayıda CEO'yu kabul etti. Erdoğan'ın kabul ettiği CEO'lar arasında Motorola CEO'su Greg Brown, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Rolls Royce CEO'su Warren East, Leonardo/Finmeccanica şirketinin CEO'su Mauro Moretti, Formula 1 CEO'su Chase Carey, Royal Dutch Shell Üst Yöneticisi (CEO) Ben van Beurden, BP Grup CEO'su Bob Dudley, SpaceX şirketinin kurucusu ve elektrikli otomobil üreten Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk yer aldı. TOPLANTI 40 DAKİKA SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siemens CEO'su Joe Kaeser'i kabulü 40 dakika sürdü. Kabulde, Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapanların her zaman kazançlı olacağı mesajını verdi. Joe Kaeser'in ise Türk ekonomisine güvenlerinin tam olduğunu söylediği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini, Siemens-Türkerler- Kalyon konsorsiyumu kazanmıştı.