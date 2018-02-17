700 bin genç bu yıl ilk kez işbaşı yapacak

Hükümetin bu yıl yaşama geçirdiği istihdam
teşvikleriyle yaklaşık 700 bin genç ilk kez işbaşı yapacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal
, ilk defa ilave olarak işe alınacak 700 bin kişinin 200 bininin imalat-bilişim, 500 bininin de diğer sektörlerde istihdam edileceğini söyledi. Bakan Ağbal, İşsizlik
Sigortası Fonu'ndan imalat-bilişim ve diğer sektörlere 3.4 milyar lira destek sağlanacağını belirtirken, "Bir senden bir benden" programı kapsamında bir kişi için sağlanacak desteğin de 14 bin 917 lira olacağını açıkladı.
Ağbal, yeni işe alınacak kişilerin prim ödemeleri, gelir vergisi ve damga vergisinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasının öngörüldüğünü de hatırlattı.