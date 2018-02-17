Atlasglobal 22 ayrı şehirden uçacak

Erken rezervasyon döneminde satışların yüzde 25'ini gerçekleştiren Atlasglobal Havayolları Rusya ve BDT ülkelerinde toplam 22 uçuş noktası ve 31 hat ile uçuş yoğunluğunu arttırdı. Atlasglobal Antalya'da 1 milyon 750 bin, Dalaman'da ise 300 bin'e yakın turist taşıyacak.

2017 yılında Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkerinde elde ettiği başarı nedeniyle 2018 yılı için 3 katına çıkan talebi karşılamak amacıyla 22 farklı şehirden toplam 31 hat ile rekor sayılabilecek bir kapasite arttırma kararı alan Atlasglobal bu kapasite artışına rağmen yoğun talebi karşılamak için çalışıyor

Uluslararası arenada büyüme stratejisi doğrultusunda yurt dışındaki tarifeli uçuş noktalarını artırmaya devam edeceğini açıklayan Atlasglobal'in Rusya ve BDT Bölge Temsilcisi Orhan Sancar, Antalya ve Dalaman çıkışlı direk seferlerin Rusya'daki 19 yeni uçuş hattının başta St. Petersburg ve Moskova olmak üzere önemli şehirleri kapsadığını belirterek, Kazakistan uçuş noktalarının ise Astana, Almati ve Karaganda olarak sıraladı. Ağırlıklı olarak Rusya olmak üzere BDT'deki bu yeni uçuş noktalarına hem Antalya hem de Dalaman'dan köklü tur operatörü ortakları ile tarifeli seferler düzenleyerek ana hedeflerinin ülkemize gelecek olan turist sayısını arttırarak turizmin 12 aya yayılması olarak açıklayan Sancar, Atlasglobal'ın sunduğu kaliteli hizmet nedeniyle Rusya ve Kazakistan'da en çok tercih edilen havayolu olduğunu ve bu durumun pazardaki rakiplerin hizmet kalitelerini yeninden gözden geçirmek zorunda kalmalarına neden olduğunu ifade etti.