Çiftçiye de krediyle emeklilik

Esnaftan sonra çiftçiye de emeklilik için fırsat kapısı açıldı. Borcu nedeniyle emekli olamayan çiftçiler de Ziraat Bankası
'ndan kredi kullanarak emekli olabilecek. Kredi kullandırılan çiftçilerin de geçmişteki kredi karnesine bakılmayacak. Emekli olma şartını kazanmış, prim ödeme gün sayısını doldurmuş ama borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan tek bir çiftçi kalmayacak. 48 AY VADELİ KREDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Çiftçilerimizi de kapsama alıyoruz. Çiftçilerimiz 48 ay vadeyle kredi çekebilecek, kredi ödemesi emekli maaşlarından gerçekleştirilecek" dedi.
Bakan Sarıeroğlu, protokolün gelecek hafta imzalanacağını da kaydetti. Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen çiftçilere emekli aylıkları bağlanacak. Sigortalıların kredi ödemeleri bağlanan emekli aylığından 48 ay vadeyle Ziraat Bankası tarafından taksitler halinde tahsil edilecek. Yapılan işlemlerden komisyon alınmayacak. Protokol kapsamında kredi imkânlarına başvuracak çiftçilere geçmiş sorgulaması yapılmayacak. TAŞERONA 715 BİN BAŞVURU
Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişinde incelemesi tamamlanan başvuru sayısının 715 bini aştığını söyledi. Sarıeroğlu, "Alt işveren işçilerin kamuda sürekli kadrosuna atanmaları hususunda 2 Ocak'ta usul ve esasları yayımladık, 2 Ocak'tan 12 Ocak'a kadar başvurular alındı" dedi.