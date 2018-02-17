Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İnşaatta Anadolu rüzgârı esecek

İnşaatta rüzgârı esecek

İTO Başkan Yardımcısı Kalsın ve Başkanı Elmas, gayrimenkulde illerinde fırsat olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 17.2.2018
İnşaatta Anadolu rüzgârı esecek
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, İnşaat ve Gayrimenkul İhtisas Komitesi Başkanı Murat Kalsın, İstanbul'da yapı stokunun yükseldiğine dikkat çekerek, "Mega şehirde satış rakamları fazla kıpırdamıyor artık. 'da ise projelerin büyük satış rakamlarına ulaştığına dair paylaşımlar alıyoruz. Fırsatlar Anadolu'da" dedi. sürecine dikkat çeken Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin ise "Kentsel dönüşümde fırsatı kaçırmayalım. Akıllı binalardan yeşil binalara kadar konuştuğumuz bütün ideal unsurları bu sürecin içine katmalıyız" diye konuştu.

ANADOLU % 40 BÜYÜDÜ
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği () Başkanı Altan Elmas da son 1.5 yılda İstanbul'da arsa fiyatlarının yüzde 35 yükseldiğini belirterek, "İstanbul'da 2012'de satılan konut 225 bindi. 2017'de 238 bin. 5 yıldaki artış yüzde 5 bile değil. Diğer tarafta ise büyük bir fırsat var. Anadolu 5 yılda yüzde 40 büyümüş. Yani Anadolu'nun bütün illerinde fırsat var" ifadelerini kullandı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatta Anadolu rüzgârı esecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN