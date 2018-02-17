İnşaatta Anadolu rüzgârı esecek

İstanbul
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, İnşaat ve Gayrimenkul İhtisas Komitesi Başkanı Murat Kalsın, İstanbul'da yapı stokunun yükseldiğine dikkat çekerek, "Mega şehirde satış rakamları fazla kıpırdamıyor artık. Anadolu
'da ise projelerin büyük satış rakamlarına ulaştığına dair paylaşımlar alıyoruz. Fırsatlar Anadolu'da" dedi. Kentsel dönüşüm
sürecine dikkat çeken Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin ise "Kentsel dönüşümde fırsatı kaçırmayalım. Akıllı binalardan yeşil binalara kadar konuştuğumuz bütün ideal unsurları bu sürecin içine katmalıyız" diye konuştu. ANADOLU % 40 BÜYÜDÜ
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER
) Başkanı Altan Elmas da son 1.5 yılda İstanbul'da arsa fiyatlarının yüzde 35 yükseldiğini belirterek, "İstanbul'da 2012'de satılan konut 225 bindi. 2017'de 238 bin. 5 yıldaki artış yüzde 5 bile değil. Diğer tarafta ise büyük bir fırsat var. Anadolu 5 yılda yüzde 40 büyümüş. Yani Anadolu'nun bütün illerinde fırsat var" ifadelerini kullandı.