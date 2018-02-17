Turkcell’den 10 yılın büyüme rekoru

2017'yi yüzde 23.4'lük gelir artışıyla tamamlayan Turkcell
, büyümede son 10 yılın rekorunu kırdı. Şirketin yıllık geliri 17.6 milyar liraya çıktı. FAVÖK marjı önceki yıla göre 3 puan artışla son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 35.3 olarak gerçekleşti. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda ise şirketin net kârı yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon TL oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, bu sonuçlarla dünyada piyasa değeri sıralamasında ilk 100'de yer alan telekom operatörleri arasında gelirlerini en yüksek oranda artıran şirket olduklarını söyledi.
2018 için hedefledikleri pazar liderliğine bir yıl önce ulaşmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Kaan Terzioğlu, şunları anlattı: "Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimiz, bizi telekomünikasyon sektörünün en yüksek cirosuna ulaştırdı. Müşterilerimizin teveccühü sayesinde son 10 yılın en yüksek büyüme oranını kaydettik. Hem gelir büyümesinde hem de operasyonel kârlılıkta, yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedefleri de aşan sonuçları gerçekleştirmiş olduk. Hisse performansımızı da tarihi zirvelere taşıdık" diye konuştu. ABONE SAYISI 1.5 MİLYON ARTTI
Kaan Terzioğlu, Turkcell'in müşteri bağlılığının 10 yılın en üst seviyesine çıktığını belirterek, "Artan müşteri memnuniyetinin etkisiyle 1.5 milyon müşteri kazanarak 36.7 milyon aboneye ulaştık. Mobil abonelerimizin yüzde 56'sı en az bir dijital servisimizi kullanır hale geldi. Geride bıraktığımız 20 ayda büyümemizin temel yapıtaşlarından biri olan 4.5G şebekemizde 30 milyon aboneye ulaştık. 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.
2017 yıl sonu itibarıyla Turkcell'in son üç yıllık faaliyetleri neticesinde Türkiye'ye toplam katkısı 10.4 milyarı yatırım, 5.7 milyarı lisans ve 16.2 milyarı vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere 32.3 milyar lirayı buldu. 3 YILDA 7 MİLYAR TEMETTÜ DAĞITTI
Turkcell geçen yıl dağıtılan 3 milyar TL ile beraber, temettü politikasına paralel olarak 2010'dan bu yana elde edilen net kârının yüzde 54'ünü hissedarlarına dağıttı. Son 3 yılda dağıttığı temettü 7 milyar TL'yi buldu. 2017 yılı için dağıtılması teklif edilen temettü miktarı ise 1 milyar 240 milyon TL oldu. '2018'DE 4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANIMIZ VAR'
Bu yıl 4 milyar liralık yatırım planladıklarını anlatan Kaan Terzioğlu, 2018 hedefleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "2017'de oluşturduğumuz sağlam temel ve stratejimiz doğrultusunda, 2018'de de güçlü performansımızı sürdürerek grup gelirlerimizin yüzde 13-15 artmasını, konsolide FAVÖK marjının yüzde 33-35 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Müşterilerimizin bağlılığı ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmaya odaklanıyoruz. Küresel servisler sunan dijital operatör duruşumuzu güçlendirecek işlere imza atmaya yönelik var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." FIZY İLK SIRAYA ÇIKTI
Dijital servis portföyleriyle ilgili bilgi veren Terzioğlu, "BiP'in mesajlaşma özelliği aralıkta 2 milyarın üzerinde mesajla ilk kez SMS sayısını geçti. Fizy, bu yıl canlı yayımlanan konserlerle AppStore'da indirilen uygulamalarda ilk sıraya yükseldi. Fizy'de, bu yıl 2.2 milyar şarkı dinlendi. Mobilde kullanıcıların günlük ortalama TV+ izleme süreleri 63 dakikayı geçti" dedi.