Yerli otoda 3 farklı model

Türkiye'nin otomobili projesini yapacak 5 babayiğit çalışmalar hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı. Buna göre proje, orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak. Üç fazdan oluşacak proje için yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak. Yerli marka ilk otomobilin prototipinin daha önce açıklandığı gibi 2019'da, seri üretime geçişin de 2021 yılının sonunda yapılması planlanıyor. BİRİNCİ ÖNCELİK HALK
Babayiğitlerin açıklamasında yerli otomobil
le ilgili eylem planı anlatıldı. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağı düşünülen bu proje için teknoloji ve tüketici trendlerinin izlendiği, sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturulmaya çalışıldığı, teknik ve finansal analiz çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Yerli otomobili Türk halkının görüş ve beklentilerine göre tasarlamanın birinci öncelikleri olduğunu belirten 5 şirketten oluşan Ortak Girişim Grubu (OGG), Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüldüğü de kaydedildi. Otomobilin en yüksek standartlarda üretilip geliştirileceğini belirten OGG açıklamasında, "Elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere de kapsamlı bir süreç yönetiyoruz" denildi. YÖNETİCİ BELİRLENECEK
İstanbul'da kurulan ofiste projeyle ilgili detayların günlük yönetimi ve takibi yapılıyor. OGG, diğer taraftan da önümüzdeki aylarda kurulması planlanan şirketin kilit yöneticilerini de belirlemeye çalışıyor. Öte yandan, yerli otomobil projesine devletin ortaklığı da gündemde. METİN SANCAR KOORDİNE EDECEK
yerli otomobil projesinin koordinatörünün Nobel ödüllü ilk Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar olduğu iddia edildi. Sancar'ı kamuoyu TAİ'de geliştirilen milli helikopter projesinden hatırlıyor. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan Metin Sancar, Aselsan'da Hava ve Deniz Programları Direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra TAİ'ye geçti. TAI Helikopter Grup Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye'nin geliştirdiği milli helikopterin başında yer alan Metin Sancar, 4 aydan bu yana serbest çalışıyor. Kulislerde, Sancar'ın Türkiye'nin milli helikopterinden sonra milli otomobiline de imza atacağı konuşuluyor. 5 MİLYAR $'LIK YATIRIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu'dan oluşan Ortak Girişim Grubu (OGG) kurulmuştu. Yerli otomobilin markalaşması için 5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. ÖN SİPARİŞ TOPLANMAYACAK
Türkiye'nin otomobiline şimdiden birçok talep geldi. OGG açıklamasında bu konuya da yer verildi. Açıklamada, üretilecek araca şimdiden yoğun talep gelmesinden memnuniyet ve gurur duyulduğu belirtilirken, şu aşamada bir ön sipariş alma durumunun söz konusu olmadığı belirtildi. Üretim yerinin ise teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasından sonra belirleneceği ifade edildi. Yerli otomobilin üretim yeri konusunda verilecek teşviklerde pazara ve limanlara yakınlık belirleyeci olacak.