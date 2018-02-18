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herkese yaradı

’in ekonomiyi olumsuz etkileyeceği iddiaları bir bir çürüdü. ve büyümede rekor kırılırken, yabancı ilgisi hız kesmedi. Şirketlerin kârlarında ise adeta patlama yaşandı

ENGİN TUNÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2018
OHAL herkese yaradı
2017 yılı temmuzda ilan edilen () muhalefetin ve bazı işadamlarının 'istikrar bozulur' söylemini boşa çıkardı. OHAL döneminde büyüme rekoru kıran Türkiye'ye 1.5 yılda 25.9 milyar dolarlık yabancı sermaye geldi. Borsa yüzde 62 yükseldi. Ekonomiye güvenin etkisiyle krediler 561 milyar TL arttı. Şirket kârları da yüzde 51.7 yükseldi.

BÜYÜMEDE DESTAN, İSTİHDAMDA REKOR
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde küçülen Türkiye ekonomisi, bu süreçten sonra alınan teşvik ve tedbir kararlarıyla adeta büyüme destanı yazdı. Haziran 2016'da 2.1 trilyon lira olan ekonomi, geçen yılın üçüncü çeyreğinin sonunda 2.9 trilyonu aştı. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi haline geldi. Temmuz 2016'da 27 milyon 636 bin kişi olan Türkiye'de edilenlerin sayısı, Kasım 2017'de 28 milyon 515 bine çıktı. Türkiye, Kasım 2017 itibarıyla son bir yılda 1 milyon 448 bin vatandaşına iş sağladı.

İHRACAT VE TURİZM TAM GAZ
2017'de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artarak 157.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci seviyesine çıktı. Avrupa'da yürütülen negatif algı operasyonuna rağmen turist sayısı 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 28 artarak 32 milyon 410 bin 34'e çıktı. Bu rakamla Türkiye dünyada en çok turist alan ilk 10 ülke sıralamasına girdi. Hükümetin ekonomide 2017'de yakalanan büyüme ivmesinin korunması için aldığı tedbirlerin de etkisiyle, ihracatta bu yıl 170 milyar dolarla, de de 36 milyon ziyaretçi ile yeni rekorlara imza atılması hedefleniyor.

EN ÇOK KÂR TÜSİAD'DA
Bilançolar , OHAL'in şirketlerin performanslarına olumsuz en küçük bir etki yapmadığının en keskin göstergesi oldu. 'da hisseleri işlem gören şirketlerin 2016'nın 9 aylık döneminde 10.6 milyar TL olan net kârı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 51.7 artarak 61.7 milyara ulaştı. BIST- 30'daki şirketlerin net kârı yüzde 52 artarak 45.6 milyara, BİST-100'deki şirketlerin kârı ise yüzde 56 artarak 54.5 milyara çıktı. "OHAL yatırımları olumsuz etkiliyor" diyen YİK Başkanı 'ın patronları arasında yer aldığı Holding 30 milyon TL zarardan 203 milyon TL kâra geçti. Yani yüzde 776'lık bir performans artışı sağladı. OHAL'in son bulması gerektiğini sık sık vurgulayan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in şirketi İndeks Bilgisayar da kârını yüzde 37 artırdı.

YABANCI YATIRIMCILARIN KARARI DEĞİŞMEDİ
OHAL'in en çok yabancıların kararlarını etkileyeceğini ileri sürenler de hayal kırıklığına uğradı. Ağustos 2016- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında hisse senedi piyasasına 2.1, tahvil-bonoya ise 7.3 milyar dolar olmak üzere toplam 9.4 milyar dolarlık portföy yatırım geldi. Bunun yanı sıra 2016 yılının ikinci yarısında 6.8 milyar dolar, geçen yılın 11 aylık döneminde 9.8 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi gerçekleşti. OHAL'in ilanından sonra Türkiye'ye gelen toplam yabancı sermaye 25.9 milyar dolar oldu.
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