Parlak fikirler “bizz@kampüs”te

Her yıl farklı bir Ülker markasının desteğiyle üniversite öğrencilerinin yenilikçi projeler tasarlayıp, anlatmalarına olanak sağlayan "bizz@kampus" yarışması bu yıl 7. kez öğrencilerle buluşuyor. Şimdiye kadar 26.372 öğrenci ve 8.792 takımın inovatif fikirlerini sunduğu yarışma, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Öğrencilere gerçek bir ürün geliştirme ve pazarlama deneyimi sunan bizz@kampüs yarışmasında kazananlara maddi ödülün (1. Takıma 15.000TL; 2. Takıma 10.000TL; 3. Takıma 7.500 TL) yanı sıra Yıldız Holding şirketlerinde staj yapma hakkı da tanınıyor.

Başvurular, www.bizzkampus.com üzerinden 12 Mart tarihine kadar yapabilecek, öğrenciler www.bizzkampus.com sayfasından yarışmanın detaylarına ilişkin bilgi de alabilecek.