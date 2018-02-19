Vestel 6 ayrı fabrikada 6 ayrı ürün ailesi ile ödül kazandı

Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) tarafından 2014 yılında 'TPM (Toplam Üretken Bakım) Mükemmellik Ödülü'ne layık görülen Vestel Beyaz Eşya, bu yıl da 'TPM Süreklilik Ödülü' nü kazandı. TPM faaliyetlerini 2011 yılından bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, bu başarı ile 6 ayrı fabrikası ile aynı anda ödül alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

Vestel Beyaz Eşya, günümüzün en önemli yönetim sistemlerinden biri olan TPM felsefesini ve araçlarını sistemine entegre ederek, tüm süreçlerinde gerçekleştirdiği sürekli iyileştirme faaliyetleri ile verimliliği artırmayı sağladı.

Japon Fabrika Bakım Enstitüsü'nün (JIPM-Japan Institute of Plant Maintenance) TPM ödülleri 5 aşamadan oluşuyor: Mükemmellik Ödülü, Süreklilik Ödülü, Özel Ödül, İleri Özel Ödül ve Dünya Standartlarında Üretim Ödülü.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ödülle ilgili yaptığı açıklamada "Bir Japon uygulaması olan Toplam Üretken Yönetim faaliyetleri günümüzün en önemli yönetim sistemlerinden biri. Dördüncü sanayi devrimi olarak kabul edilen Endüstri 4.0 çağında hata payını sıfıra indirmek ve verimliliği artırmak çok kıymetli. Vestel Beyaz Eşya olarak 2011 yılından bu yana TPM faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu sistem sayesinde çalışanlarımızın yaratıcılıklarını teşvik ederek üretime daha verimli katılımlarını sağlıyoruz. Üretim verimliliğinden, kayıpları en aza indirmeye, makina etkinliğini artırma çalışmalarından hat verimliliğini artırmaya, tüm iyileştirme çalışmalarını bütün Vestel ekibi birlikte düşünüyor ve uyguluyoruz. Bu çalışmalarımızın böylesine prestijli bir ödül kazanması bizi çok gururlandırıyor. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.