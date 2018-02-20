854 bin kişi parasını unuttu

10
yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 854 bin 18 adet hesapta bulunan yaklaşık 117 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF
) aktarılacak. Bankacılık Kanunu
gereğince, bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye aktarılıyor. Zaman aşımına uğrayan ve TMSF'ye ön bildirimi yapılan toplam hesap sayısı 854 bin 18 adet olarak kayıtlara geçti. Fona ön bildirimi yapılan hesapların 415 bin 540 adedi mevduat, 9 bin 649 adedi katılım fonu, 428 bin 829 adedi ise alacaklardan oluştu.