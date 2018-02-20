Çadır teknolojisini Uşak’tan yönetiyor

İnsanlığın en eski buluşlarından olan kıl çadır, günümüzün modern endüstri uygulamaları ile Uşak
'ta Öryün Tekstil
tarafından üretilmeye devam ediliyor. Bugün dünyada sadece 4 firma tarafından üretilen çadırlar buradan Suudi Arabistan
başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Gelişen teknoloji sayesinde ev konforunu aratmayan kıl çadır modelleri için Öryün Tekstil yaklaşık 3 yıllık bir Ar-Ge çalışması gerçekleştirdi. Çöl şartları için üretilen çadırların içinde her türlü konfor yer alıyor. 100 km rüzgâra dayanıklı çadırların doğal serinlik veya sıcaklık verme özellikleri de var. Şirketin kuruluş hikâyesi ise 1983 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte Mehmet Örekşele, Muzaffer Örekşele ve Hasan Örekşele Uşak iline gelerek firmayı kuruyorlar. 1994 yılına kadar halı imalatı yapan firma, İstanbul pazarına girerek kumaş ipliği üretimine geçiyor. 2010 yılında 3 yıllık Ar-Ge araştırması yaptıktan sonra kıl çadır imalatı üretimine start veriliyor. Şirket, kısa sürede küresel ölçekte tanınmaya başlıyor.