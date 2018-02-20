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’ın ‘uçan tren’i Hindistan’da yapılacak

Giriş Tarihi: 20.2.2018
Elon Musk’ın ‘uçan tren’i Hindistan’da yapılacak
Dünyaca ünlü İngiliz milyarder , yatırımcılarından olduğu tünel projesi Hyperloop One'ı Hindistan'a getirmeye hazırlanıyor. Pune kenti ile ülkenin en büyük kenti Mumbai'deki havalimanı arasına inşa edilecek tünel üç buçuk saatlik mesafeyi 25 dakikaya indirecek. İmzaları pazar günü atılan projenin ilk etabı iki ila üç yılda tamamlanacak. Aynı zamanda SpaceX ve 'nın da sahibi olan ABD'li girişimci 'ın kurduğu Boring Company'ye ait Hyperloop One, normalde altı saat süren ve arasını 30 dakikaya indirecek bir tünel projesi. Testleri ABD'nin Nevada Çölü'nde devam eden Hyeperloop One, sıkıştırılmış hava akımı sayesinde sürtünmesiz ortamda çok yüksek hızlara ulaşabiliyor.
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Elon Musk’ın ‘uçan tren’i Hindistan’da yapılacak
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