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Erdoğan'dan flaş talimatı

Başkanı Himmet Karadağ, "2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa 'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi." dedi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 11:03
Erdoğan'dan flaş borsa istanbul talimatı

Borsa İstanbul Başkanı Karadağ'ın açıklamaları şöyle:

*Halka arzları ortak satışı şeklinde değil de, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak şirketlere fon girişini hedefliyoruz

*Bankalar zaten yoğun kredi vermiş durumdalar; biz bu seneki halka arzlarda bu yöntemle kredi ve faiz oranlarındaki şişkinliği alabileceğimizi düşünüyoruz

*Özel sermaye fonları tarafının da daha fazla destekleniyor olması lazım, ölçeğini yakalamış firmaları halka arza teşvik etmeye devam edeceğiz.

*EBRD başkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile görüştü, halka arz da gündeme geldi.

*En uygun zaman geldiğinde ('da) halka arzı planlıyorduk, o görüşmede Cumhurbaşkanı halka arzın 2018'de bitmesi talimatını verdi.

*Şu anki hedefimiz 2018 ikinci çeyrek finansallarımızla beraber halka arzımızı yapmak olacak.

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Erdoğan'dan flaş borsa istanbul talimatı
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