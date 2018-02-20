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İşyerinde uyuyan işçiye ’dan kötü haber

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 10:20
İşyerinde uyuyan işçiye Yargıtay’dan kötü haber

'da bir fabrikanın paketleme bölümünün deposunda çalışan işçi, iddiaya göre mesai saatleri içerisinde uyudu. Olayı imza ile tutanak altına alan işveren, işçiyi işten çıkardı.

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İşyerinde uyuyan işçiye Yargıtay’dan kötü haber
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