Şimşek: Reformlarla ülkemizi gelecek şoklara karşı hazırlıyoruz

Şimşek,Dünya Melek Yatırım Forumu'nda (WBAF) Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı.

Türkiye ekonomisinin son 15 yılda büyük bir yükseliş içinde olduğunu söyleyen Şimşek, bunu sürdürmek için reform yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Önümüzdeki dönemde birçok alanda yapısal reformlara ağırlık vereceklerini dile getiren Şimşek, önceliklerinin eğitim alanındaki reformlar olduğunu ifade etti.

Şimşek, reformlarla Türkiye'yi gelecek şoklara hazırladıklarını belirterek, bunun için sıkı para politikasının devam ettirildiğini, mali manevra alanı oluşturulduğunu kaydetti.

Türkiye'de iş yapmayı kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara değinen Şimşek, "Türkiye'nin, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde ilerlemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Yaptığımız reformlarla Türkiye'de şirket kurmayı çok daha kolaylaştırdık." diye konuştu.

Son 15 yılda enflasyonu önemli ölçüde aşağı çektiklerine işaret eden Şimşek, buna rağmen enflasyonun ekonomi üzerindeki sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Şimşek, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve tek hanede sürdürebilir olarak kalmasını sağlamak için birtakım tedbirler aldıklarını anlattı.

Çin'in, "Kuşak ve Yol" projesinde 900 milyar dolarlık bir yatırım öngörüldüğünü belirten Şimşek, Türkiye olarak söz konusu güzergahda orta koridorda ulaşım projeleri için Çin ile beraber çalıştıklarını söyledi.

Şimşek, cari açık sorununa ilişkin, "Biz enerjide, ham maddelerde dışa bağımlıyız. Bu, Türkiye'de ciddi bir cari açık olarak karşımıza çıkıyor ve son 15 yılda yıllık ortalama 44 milyar dolar gaz ve petrol için para harcadık. Önümüzdeki dönemde cari açığı çok daha yönetilebilir bir düzeye çekmek için reform yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"PİYASADAKİ DÜZELTMELER SAĞLIKLI"

Mehmet Şimşek, özellikle gelişmiş ülkelerde varlık fiyatlarındaki şişme nedeniyle gerçekleşen düzeltmeleri değerlendirirken de bu durumun sağlıklı olduğunu ve kaygı uyandırmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ticari finansman bağlarının çok güçlü olduğu Avro bölgesinde yaşanan borç krizinin, ülke ihracatını ciddi şekilde etkilediğini hatırlatan Şimşek, Avrupa'daki toparlanmanın ihracatı olumlu etkileyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin melek yatırımcılara ihtiyacı olduğunu söyleyen Şimşek, bu yatırımları çekmek için teşvikler verdiklerini de sözlerine ekledi.