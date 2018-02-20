Yılmaz: İkinci sıçramaya ihtiyaç var

AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Türkiye
'nin yeni atılım dönemine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kaynakları daha etkin kullanma, israftan kaçınma, her alanda bir yapılanma ana gündem maddeleri arasında olacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni dinamikleri dikkate alacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Türkiye son 15 yılda atılım yaptı. Bu yetmez, ikinci bir sıçramaya ihtiyacı var. Yeni yönetim sistemi yeni atılımın alt yapısını istikrarı kalıcı hale getiriyor. Belirsizliği ortadan kaldırıyor. Hızlı karar alan ve uygulayan bir bürokrasi dönemine giriyoruz. Bu ekonomide yeni bir dönem başlatacak. Kalkınma dönemimiz hızlanmış olacak." İhracat
için dünyada olumlu bir konjonktür bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "AB
nispeten büyümeye başladı. Ticaret hacmi artıyor bu ihracatımıza destek olacak. Sanayi üretimimiz daha iyi seviyede. İhracat önümüzdeki yıl en az 170 milyar dolar olur. Yatırımlarla yeni kapasiteler olacak. Üretim belli bir seviyeye geldikten sonra yatırımlar ivme kazanır. Yatırım kanalıyla büyümeye ciddi bir katkı göreceğiz. İç talepten destek gelecek. 2017'de 1 milyon 400 bine yakın yeni istihdam oluştu. Terörle mücadele devam ederken ekonomimizin büyümesi takdire şayandır" dedi.