84 ay sıfır faiz kampanyasına katıldı

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Konut GYO'nun başlattığı "84 ay sıfır faiz" kampanyasına Dap Yapı'dan da destek geldi. Şirket, Validebağ Konakları projesinde 84 ay sıfır faiz kampanyasını başlattı. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Artan inşaat maliyetlerine rağmen birlikte geliştirdiğimiz Validebağ Konakları Projesi'nde elimizi taşın altına koyuyor, Emlak Konut
GYO ve biz gelirimizden fedakârlık ederek finans maliyetini üstleniyoruz" dedi.
% 50 FİYAT AVANTAJI
Altunizade gibi değerli bir semtte, denize yakın bir projede, konakta villa hayatı yaşamak isteyenler için bir daha ele geçmeyecek bir fırsat sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Bölgede ikinci el konutların metrekare fiyatları dahi 25-35 bin liradan işlem görürken, emsallerine kıyasla yüzde 50 fiyat avantajıyla 11 bin 900 lira olarak belirlediğimiz metrekare fiyatını şu an Kartal'daki projelerde bile göremezsiniz. Bankadan 84 ay vadeli kredi alınca ödeyeceğiniz yüzde 60 oranındaki faizi biz karşılıyor, yükünüzü hafifletiyoruz. Kampanya 31 Mart'a kadar sürecek" diye konuştu. DAP Yapı, 10 bin 839 liradan başlayan sabit taksitlerle Validebağ Konakları'nda yüzde 25'i peşin, yüzde 75'i '84 Ay 0 Faiz' imkânı sunuluyor.