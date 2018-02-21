Dolar ne kadar? (21 Şubat 2018)

Dün dolar /TL 3,8120'ye kadar çıkmasının ardından 3,80 civarında dengelendi.Euro/TL 4,68'in üzerinde seyrediyor.Dolar yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarının etkisiyle geçen hafta gördüğü üç yılın dip seviyelerinden toparlandıktan sonra artıda seyrediyor.

Piyasalar gece açıklanacak Fed'in ocak ayı toplantısının tutanaklarını bekliyorlar.

BUGÜN NELER OLDU

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi cuma günü üç yılın dip seviyesi olan 88.251'i görmesinden bu yana yüzde 1.7 yükseldi. Endeks 89.789'da bulunuyor.