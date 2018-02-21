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ne kadar? (21 Şubat 2018)

Bankalararası piyasada 3,80'in üzerinde hareket ediyor.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 09:50
Dolar ne kadar? (21 Şubat 2018)
Dün /TL 3,8120'ye kadar çıkmasının ardından 3,80 civarında dengelendi.

Euro/TL 4,68'in üzerinde seyrediyor.

Dolar yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarının etkisiyle geçen hafta gördüğü üç yılın dip seviyelerinden toparlandıktan sonra artıda seyrediyor.

Piyasalar gece açıklanacak Fed'in ocak ayı toplantısının tutanaklarını bekliyorlar.


Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi cuma günü üç yılın dip seviyesi olan 88.251'i görmesinden bu yana yüzde 1.7 yükseldi. Endeks 89.789'da bulunuyor.
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Dolar ne kadar? (21 Şubat 2018)
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