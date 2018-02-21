‘Her önüne gelene ruhsat verilmemeli’

Her
başvurana inşaat ruhsatı verilmemesi çağrısında bulunan Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum, inşaat yapacak kişinin mali ve teknik yeterliliğine bakılması gerektiğini söyledi. Emlak Konut
GYO güvencesiyle Gül Proje'nin Seyrantepe'de hayata geçireceği yeni projesi Avangart İstanbul tanıtım toplantısında kentsel dönüşüm
e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, inşaat sektörünün 2017'de Türkiye
'nin büyümesine önemli katkılar sağladığını söyledi. DÜZENLEME YAPILMALI
Çiftçi ürün ekerken nereye ne ekeceği, türünün ne olacağının kendisine belirtildiğini anlatan Kurum, "Bizim açıkçası kota ya da düzenleme, bunun adı ne olursa olsun bunu düzenlememiz gerekiyor. Bu sefer iyiyle kötüyü ayırt edemiyoruz" dedi. Kurum şu örneği verdi: "Örneğin bir bölgede kentsel dönüşüm süreci başlattık. O bölgede 30 tane ruhsatı aynı anda verdiğiniz zaman 30 bin konut veya bağımsız bölüm üretiyorsunuz. Halbuki talep belki orada 15 bin, 10 bin. Üretiminiz artmış bu sefer siz ne yapacaksınız üreticiler olarak? Fedakârlık yapmak zorunda kalacaksınız. Neden yapacaksınız, fiyattan yapacaksınız, faizden yapacaksınız." BELEDİYELERE UYARI
Kurum, belediyelerin ruhsat verirken sayıları göz ardı etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Önümüze gelene ruhsat vermememiz gerekiyor. İnşaatı yapacak kişinin mali yeterliliği var mı, teknik yeterliliği var mı? Bunlara bakılmalı. Yeterliliği olmayanlara da vermemek gerekiyor. Çünkü bu sefer iyiyle kötüyü ayırt edemiyoruz" dedi. 504 BİN LİRAYA DAİRE İMKÂNI
Emlak Konut GYO güvencesiyle Gül Proje'nin Seyrantepe'deki yeni projesi Avangart İstanbul, şehrin içine kadar uzanan Belgrad Ormanı'nın hemen yanı başında yükseliyor. Gül Proje Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez Aydın, lansman ile başlayan '84 ay sıfır faiz kampanyası'nın da müjdesini vererek, "Avangart İstanbul yatay mimarisi ve yüzde 59 yeşil alana sahip olmasıyla dikkat çekiyor" dedi. Tem Otoyolu üzerinde Seyrantepe'de 11 Blok 935 daire ve 18 ticari üniteden oluşan projedeki daireler ünlü mimar Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanıyor. Projede daire fiyatları 504 bin liradan başlıyor.