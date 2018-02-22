Araç çağırmada 100 bin kişilik istihdam hedefi

6 yıl önce Dubai'de kurulan Körfez bölgesi başta olmak üzere Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil 14'ten fazla ülkede 500 bin kaptanı ve 20 milyonu aşkın kullanıcısıyla 90'ın üzerinde şehirde faaliyetlerine devam eden araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye'de 5 sene içerisinde 100 bin kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor.

Türkiye'deki faaliyetlerinin ilk senesini doldurduğunu belirten Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ulaşım sektörünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul'un yaşadığı ulaşım problemine inovatif çözümler üretmek ve kullancılarımıza güvenli bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Türkiye'deki faaliyetlerimize geçen yılın başında başladık ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydettik. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalara göre pazar payımız yüzde 35'ler civarında. Son üç ayda araç filomuzu 6 katına çıkardık. Türkiye'deki yaygın teknoloji kullanımıyla birlikte insanların ulaşım alışkanlıkları da değişecek. Biz her zaman insanlara yatırım yapmayı tercih eden bir şirketiz. Bölgedeki yerel topluluklara destek olmak ve iş yaptığı her şehirdeki insanların hayatlarını güvenli bir şekilde kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Ulaşım sektöründe sürdürülebilir bir ilerleme kaydetmeyi ve aynı zamanda yerel halka ve genç kesime hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı iş olanakları sağlamayı hedefliyoruz. 5 sene içerisinde sadece Türkiye pazarında 100 bin kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Careem'in vizyonunun insanların hayatlarını iyileştirmek olduğunu vurgulayan Dilara Demir Kısakürek, "Careem her zaman insanlara yatırım yapmayı tercih eden bir şirket. Tüm bölgedeki yerel topluluklara destek olmak ve iş yaptığı her şehirdeki insanların hayatlarını güvenli bir şekilde kolaylaştırmak için çalışıyor. Ulaşım sektöründe sürdürülebilir bir ilerleme kaydetmeyi ve aynı zamanda yerel halka ve genç kesime hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı iş olanakları sağlamayı hedefliyor" diye söyledi.

Türkiye'de özellikle gençlerden ve kadınlardan yoğun ilgili gördüklerini belirten Dilara Demir Kısakürek, Careem'in önceliği her zaman yolcularının ve kaptanlarının güvenliği. Kullanıcılarımıza bu alanda sunduğumuz cağrı merkezi, rota paylaşma, çağrı maskeleme gibi birçok özelliğimiz bulunuyor. Aynı zamanda kaptanlarımız da kullanıcılarımızı puanlayabiliyor" dedi.

TÜRKİYE PAZARININ POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Türkiye'deki yaygın teknoloji kullanımının araç çağırma servislerini de olumlu yönde etkilediğine vurgu yapan Kısakürek, "Ülkemizin genç ve teknolojiyi yakından takip eden bir nüfus profiline sahip olması sektörümüz açısından çok ciddi bir avantaj sunuyor.

Ülkemizde 2017 yılı içerisinde akıllı telefon kullanıcı sayısı 50 milyonlara yaklaşmış durumda. Diğer bir araştırma verilerine göre ise 2017 yılının ilk 10 ayında toplam 81 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştirilmiş. Türkiye'de mobil kullanımın demografik dağılımına baktığımızda ise erkekler yüzde 70 kadınlar yüzde 30 civarında fakat bizim kullanıcılarımızda bu oran yaklaşık yarı yarıya. Bu yıl uygulamamız içerisindeki kadın kullanıcı sayımızın erkek kullanıcı sayımızı geçeceğini düşünüyoruz çünkü ulaşım sektöründe gizliliği ve güvenliği temel alan çözümler üretiyoruz. Bu rakamlar sektörümüz adına geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor" dedi.

CAREEM KAPTANLARIYLA BÜYÜYOR

Kaptanlarını işe alım sürecinde belirli testlerden ve özel iş görüşmelerinden geçirerek Careem ailesine kattıklarını vurgulayan Kısakürek, "Kaptan olmak isteyen kişiler Careem'in web sitesinden başvurularını yapabiliyor. Ayrıntılı bir şekilde potansiyel kaptanlarımızın geçmişini ve niteliklerini inceliyoruz. Uygun adaylar tam bir eğitimden geçerek istikrarlı ve güvenilir bir gelir elde etme imkanına sahip oluyor. Careem kaptanlarını trafik güvenliği ve sürüş standartlarında da değerlendiriyor ve bu standartlara aykırı davranışlarda bulunanlara karşı önlemler alıyoruz" diye konuştu.