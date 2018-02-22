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ne kadar? (22 Şubat 2018)

tutanaklarının ardından bankalararası piyasada 3,80'in altında işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 09:26
Dolar ne kadar? (22 Şubat 2018)
3,80'in üzerine çıkan /TL bu seviyenin altında hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,79 civarında işlem görüyor. Euro/TL 4,65'in üzerinde seyrediyor.

Dolar dün akşam yayınlanan tutanaklarının yetkililerin ocak ayında yaptıkları toplantıda faiz oranlarının artırılmaya devam edilmesi gerektiğine daha çok inandığını ortaya koymasının ardından başlıca para birimleri karşısında bir haftanın zirvesine yükseldi.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 90.099'a yükseldi.
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Dolar ne kadar? (22 Şubat 2018)
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