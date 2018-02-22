Enerjide dev buluşma bugün

Türkiye
'nin enerji
sinin masaya yatırılacağı dev buluşma bugün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Sabah, aHaber, Takvim, Yeni Asır ve Para Dergisi tarafından, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen '1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018' Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik öneminin altını çizmek ve 2018'de yükselen yatırım olanaklarını gündeme taşımak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl yapılan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinlik çerçevesinde, enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilip, en son gelişmelerle uygulamaların farklı açılardan ele alınacağı bir platform oluşturulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak
'ın teşrifleri ile gerçekleşecek açılış töreninin ardından etkinlik boyunca, Sabah gazetesinin uzman yazarları moderatörlüğünde sektörün önde gelen isimleri tarafından 'Yenilenebilir enerjide Türkiye modeli: Teknoloji transferi ve YEKA modelinin geleceği', 'Doğalgaz güvenliğinde yeni dönem ve LNG piyasası', 'Enerji yatırımları finansmanı', 'Türk madenciliğinde yeni model' gibi konular ele alınacak.