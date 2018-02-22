‘Evde huzurun anahtarı konut sigortası’

Evleri ve evlerde bulunan eşyaları yangın, su baskını, fırtına, dolu ve hırsızlık gibi çok sayıda riske karşı güvence altına alan konut sigorta
sının sağladığı avantajlar bununla bitmiyor. Konut sigortasındaki çilingir, elektrik hasarları, cam kırılması gibi teminatlar ev sahibi ya da kiracının hayatını kolaylaştırıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ray Sigorta
Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Konut sigortaları çok sayıda riske karşı güvence vermekle kalmıyor, ev sahibini ve kiracının endişelerini de azaltıyor. Bu ürünün en önemli taraflarından biri de bu. Asistans hizmetleri ile de sigortalının hayatını kolaylaştıran konut sigortası, kapıda kaldığınızda ücretsiz çilingir hizmeti, evinizin camı kırıldığında ya da elektrik/ su tesisatında sorun çıktığında ücretsiz destek sunarak devreye giriyor ve oluşabilecek masrafları karşılıyor. İnsanın kendisini en güvende hissetmesi gereken yerin evi olduğunu düşündüğümüzde, konut sigortasının önemi daha da artıyor. Son derece hesaplı prim ödemeleriyle elde edilebilen ekonomik bir ürün olan konut sigortası sadece müşterilerin hasarlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda hayatlarını da kolaylaştırıyor" diye konuştu. "EVİM SARAY" SİGORTASI
Ray Sigorta'nın konut sigortası olan Evim Saray poliçesini müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına göre devamlı geliştirdiklerini belirten Koray Erdoğan, poliçe kapsamında yılda 1 defaya mahsus kombi, klima bakım hizmetini ve halı yıkama hizmetini de ücretsiz olarak sunduklarını belirtti. Hem ev sahipleri hem de kiracıların yararlanabileceği Evim Saray Sigortası ile aynı zamanda poliçe kapsamındaki konutta ikamet eden aile bireylerinin, poliçe süresi içerisinde herhangi bir kaza geçirmesi sonucunda, hayatı boyunca tekerlekli sandalye ile dolaşmasını gerektirecek bir sürekli sakatlık sonucu doğması durumunda, sigortalı konutta yapılması gereken adaptasyon masrafları da teminat altına alınıyor.