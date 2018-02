İstanbul tecrübesi Kuveyt’i de uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) inşa ve işletmesinde bulunan firmalardan biri olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir , "İddia ediyorum İYH'de inşaat yapan firmalardan herhangi birinin artık dünyada yapamayacağı iş yok. O zor projede büyük tecrübe kazandık. Şimdi de kontrat bedeli 4.3 milyar dolar olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminali'nin inşaatını yapıyoruz. Teknik olarak bu iş daha zor. Ama İstanbul'daki tecrübeyle bunu yapıyoruz. Sabiha Gökçen çıraklık dönemimiz, İstanbul IGA kalfalık, burası da ustalık eserimiz" dedi.Limak, Kuveyt'teki bu yatırımı için National Bank of Kuwait (NBK) ve Kuwait Finance House'tan (KFH) 823 milyon dolar finansman sağladı. Türk müteahhitlerin ülke dışında tek kalemde aldığı en büyük iş olan bu yatırım için kredi sözleşmesi imzalayan Limak, 6 yılda tamamlanması planlanan projeyi de iki yıl önce teslim etmeyi hedefliyor. Limak'ın Türkiye dışında üstlendiği bir projede, uluslararası finans kuruluşlarıyla çalışarak önemli bir başarı yakaladığını anlatan Özdemir, "Bu işlem sayesinde, Kuveyt'te yürüttüğümüz havalimanı terminal projesinin daha hızlı ilerleyebilmesinin de önü açılmış olacak. Proje yüzde 25-30 planlamanın önünde gidiyor" dedi. Özdemir, şöyle devam etti: "Burada yaptığımız çatı sistemi çok farklı. Kim gelir burada bu çatıyı yaparsa usta olur. 21 rakibimizi bu çatıyı yapacağımız için eledik."40 yıllık birikimlerini Kuveyt Havalimanı 'nda kullandıklarını anlatan Özdemir, "Tekniği zor, ikonik bir proje yapıyoruz. Dünyadaki en iyi firmaları getirdik. İnşaatta gerekli malzemelerin üretimi için buraya fabrikalar kurduk" diye konuştu. Kuveyt'e uzun vadeli baktıklarını ifade eden Özdemir, "Yatırımcı bir şirketiz. Bölgedeki diğer ülkelerdeki işlerimizi de Kuveyt'ten yönetebiliriz. Kuveyt'in finansman gücü ve Türk şirketlerinin iş yapabilme kabiliyetini bir araya getirerek, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu konuda önemli iş fırsatları ve potansiyeli olduğunu da görüyorum" şeklinde konuştu.İdareye havalimanı inşaatında yerel alım yapma sözü verdiklerini anlatan Özdemir, "Yerelde bulamadığımız her şey için baktığımız tek yer Türkiye'dir. Şu anda inşaatta 3 binden fazla çalışanımız var. Bunların bin 100'ü Türk. Proje süresince Türk çalışan sayımız 3 bini, toplam çalışanımız da 5 bini aşacak" dedi.Dünyada havacılık sektörünün büyüdüğünü ve her ülkenin hayalinin bu sektör olduğunu ifade eden Nihat Özdemir, dünya GSYİH'nin yüzde 3.8'ini havacılığın ürettiğini söyledi. Özdemir, havacılığın önününün açık olduğunu ve geleceğin büyüyen sektörlerinden olduğunu sözlerine ekledi.