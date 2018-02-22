Sigortada rekabet teknolojiyle olacak

Gulf Sigorta
Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, sektördeki rekabetin fiyat ya da ürünle sürdürülemez hale geldiğini kaydetti. Bundan böyle sigorta şirketlerinin hem hizmette kaliteye hem de süreçleri iyileştirip maliyetleri düşürmeye odaklanması gerektiğini vurgulayan Sağıroğlu, "Bunun da yolu teknolojiden geçiyor. Özellikle hasar yönetimi ve operasyonlar gibi konularda otomasyon ve iş zekasını kullanarak süreçleri iyileştirmek gerekiyor. Teknolojinin kullanımı hem müşteri memnuniyetine iyi yansıyacak hem de maliyetleri azaltacak. Rekabet de artık bu alanlarda yapılacak. Şirketler bu şekilde farklılaşıp kâr edebilecekler. Bu sebeple, süreç yönetiminde otomasyon ve iş zekası gibi teknolojiler önem kazanacak" dedi. 'HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK'
2017 yılını da değerlendiren Sağıroğlu, "2017 yılı satın alma, birleşme ve taşınma yılımız olmasına rağmen hem üretim hem de kârlılık hedeflerimize ulaştığımız bir sene oldu. 2017'de 400 milyon lirayı aşkın bir üretim gerçekleştirdik ve %27.5 oranında bir büyüme sağladık. Taşınma, birleşme ve sistem değişikliği gibi sebeplerden ötürü geride bıraktığımız yılda bir kereye mahsus da olsa birçok masrafımız oldu. 2017'de sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, Burgan Bank ve Turkcell gibi büyük iki iş ortağıyla da çalışmaya başladık. Kuzey Kıbrıs'ta da artık Albank ile çalışıyoruz" diye konuştu.