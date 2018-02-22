Tüfenkci: Saadet zincirlerine cezai yaptırımlar gelecek

Perakende sektörünün liderlerinin bir araya geldiği Türkiye Perakende Zirvesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Zirvede dile getirilen sorunlarla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, KDV iadelerini kolaylaştıracak adımlar attıklarını söyledi. Tüfenkci, "KDV iadelerinin perakende sektörünün hem finansal ihtiyaçlarını karşılama, hem de sektörü büyütecek bir etkisi olacak. Sektörün bizden isteyeceği talepler doğrultusunda bu sektöre yönelik tedbirlerimizi ve politikalarımızı belirleyeceğiz" şeklinde konuştu. Gündemle ilgili soruları da yanıtlayan Tüfenkci, saadet zinciri Çiftlik Bank
ile soruşturmanın bittiğini söyledi. Sistemin yanlışlarını cezai yönünün de düzenlemesi gerektiğini söyleyen Tüfenkci, "Sadece Çiftlik Bank değil 11 tane daha benzer, saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Orada bir takım cezai yaptırımlar da gelecek" diye konuştu.