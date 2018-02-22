Türkiye bölgesel merkez olmaya aday

VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, Türkiye'de altyapı, enerji, konut, havalimanı gibi yatırımların arttığını ifade etti. Bu nedenle Türkiye'nin küresel büyümenin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Stahl, "Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında, büyüme potansiyeli açısından en iyi ülkelerden biri. Ayrıca, yapılan yeni yatırımlar ve 2023 hedefleri doğrultusundaki projeler de, sigorta
sektörü için çok önemli. Bu nedenlerle Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin sürmesini bekleyebiliriz. Türk sigorta pazarına baktığımızda dünya devi birçok sigorta şirketinin, aynı şekilde dünyanın en büyük sigorta brokerlerinin burada yatırımlarının olduğunu görüyoruz. Türkiye bulunduğu coğrafyanın merkezi olmaya aday. Bu durum da yatırımların süreceği beklentilerini destekliyor" diye konuştu. 2017'de sigortacıların ana gündeminin trafik sigortası olduğunu ifade eden Stahl, "Nakliyat, inşaat, mühendislik ve yangın sigortaları da öne çıkan branşlar oldu. Artan saldırılarla birlikte siber riskler ve artan yatırımlarla yenilenebilir enerji riskleri için sigorta ihtiyaçları sıkça konuşuldu. Büyüme oranlarını değerlendirirken, enflasyon etkisini göz ardı ettiğimizde, büyümenin hayat dışında beklenenin altında kaldığını söyleyebiliriz. Yine de, döviz kurundaki dalgalanmalarla politik etkenlere rağmen sektörün bu zor yılda başarılı bir sınav verdiğini düşünüyoruz" dedi.