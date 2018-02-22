Yamaha yeni modelleriyle İstanbul’da

Yamaha Motor
, yenilenen modelleri ve geniş ürün gamı ile motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. Yamaha Motor, 2018 sezonunun modellerini bugün ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Motobike İstanbul Fuarı'nda meraklıları ile buluşturacak. Marka, yenilikçi dizaynlarıyla özellikle MAX Ailesi ve MT serisinin yenilenen modellerini sergileyecek. Ayrıca XSR 700 ve XSR 900 yeni renkleri ile fuarda motosiklet severlerin karşısında olacak. BÜYÜMEYE DEVAM
Yamaha Motor Türkiye
Genel Müdürü Bora Berker
Cansever, bu yıl da büyümeye devam edeceklerini söyledi. Sektöre yeni modeller sunarak ve satış sonrası hizmetlerde fark yaratarak pazarı domine etmeye devam edeceklerini belirten Cansever, "Satış sonrası hizmetlerdeki beklentisi artan tüketici, kaliteli ürünlere yöneliyor ve iyi servis hizmeti veren markaları tercih ediyor. Yamaha, ürün gamındaki yatırımlarının yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. 2018'de sektörde zorlu şartlar devam edecek gibi görünse de Yamaha yaşam felsefesini sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu. PAZAR CANLANACAK
Motosiklet sektörüne geçtiğimiz yılın sonuna doğru yüzde 20 ithalat vergisinin damga vurduğunun altını çizen Cansever, "Çoğunluğu ithal olan ürünlerden oluşan sektör, bu vergilerden ciddi anlamda etkilenecek. 2017'de ülkemizde yaklaşık 150 bin adet motosiklet satıldı. Ek gümrük vergisinin etkisi henüz tam olarak görülmedi ancak 2018 yılında motosiklet pazarının 2017'ye göre yüzde 10-20 aralığında daralacağını düşünüyoruz" ifarelerini kullandı. Bu daralmaya rağmen, genç nüfus yoğunluğu, yeni kullanıcılar ve motosiklete olan ilginin sürekli artmasının pazarı canlandıracağını vurgulayan Cansever, "Kampanyalar ve sunacağımız yeni hizmetler ile daralan pazarda payımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. AVRUPA'DA 130 BİN SATIŞ
Türkiye'de
orta segment motosiklet pazarında payı yüzde 46, hobi segmentinde ki payı ise yüzde 25 olan Yamaha Motor'un XMAX 250 ve XMAX 300 modelleri, piyasaya çıktığı yıldan bu yana Avrupa'da 130 bin satış adedine ulaşırken, bu segmentte 2017'de Avrupa'da yüzde 27.5 pay ile en çok satan maxi scooter oldu. 2018'de MAX ailesi fuarda yer alacak. MT SERİSİNE YENİLERİ KATILACAK
Bu yıl
MT serisine eklenen yeni MT- 09 SP ile Yamaha, bu segmenti tercih eden kullanıcılara sunduğu alternatifleri çoğaltmaya devam ediyor. MT-09 SP yanı sıra MT-25, MT-07, MT-09 ve MT-10 da yenilenen özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Uzun yol için tasarlanan Tracer 900, yenilenen şasi ve sürüş özellikleri ile hayranları ile buluşacak. TÜRKİYE DİNAMİK BİR PAZAR
Türkiye'nin
dinamik bir pazar olduğunu vurgulayan Cansever, "Türkiye, genç nüfusu ile sürekli gelişen ve büyüyen bir pazar. Bu da önümüzdeki 10 yıl boyunca artan çalışan nüfusun etkisi ile Türkiye'deki motosiklet kullanıcı sayısının istikrarlı olarak artacağı anlamına geliyor. Yamaha markasının bölgesel yaklaşımı sayesinde daha efektif satış rakamlarına ulaşıyoruz" dedi.