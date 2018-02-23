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Akkuyu’nun temelini birlikte atacaklar

HASAN AY Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018
Akkuyu’nun temelini birlikte atacaklar
Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı , son 1 yıl içindeki 9. görüşmelerini nisan başında Türkiye'de gerçekleştirecek. Görüşmede hem ekonomik hem de siyasi gündem yoğun olacak. İki liderin başkanlığında Türkiye ile Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yedincisi de yapılacak. Toplantıda iki ülke arasında enerji, savunma, tarım, turizm, vize konuları detaylı olarak ele alınacak. Toplantı kapsamında ayrıca Rusya ile işbirliğiyle yapılan Türkiye'nin ilk i olacak 'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni de gerçekleştirilecek. Erdoğan ve Putin'in temel atma törenine canlı bağlantıyla veya bizzat katılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Erdoğan ve Putin, bu programın ertesi gününde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla Suriye meselesiyle ilgili ilki Soçi'de gerçekleştirilen toplantının ikincisini İstanbul'da yapacaklar. Üçlü zirvede, Afrin'deki gelişmeler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgelerinin durumu, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ele alınacak.
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Akkuyu’nun temelini birlikte atacaklar
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