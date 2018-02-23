AXA ‘telefon kazasına son’ diyecek

AXA Sigorta
'nın Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) işbirliği ile hazırladığı Yol Güvenliği Anketi ve Raporu'na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1'i araç kullanırken telefonuyla mesajlaşmaya devam ediyor. Türkiye'de 76 milyon mobil telefon kullanıcısı olduğunu ifade eden AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, "Araç kullanırken telefonla mesajlaşmak trafik kazası riskini 23 kat artırıyor. AXA Sigorta olarak sürüş esnasında telefon kullanımından kaynaklanan kazaların trafik kazası değil, 'telefon kazası' olduğuna inanıyoruz. 'Telefon kazasına son' sloganıyla yola çıkarak insanları bilinçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.