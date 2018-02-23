Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > AXA ‘telefon kazasına son’ diyecek

AXA ‘telefon kazasına son’ diyecek

Giriş Tarihi: 23.2.2018
AXA ‘telefon kazasına son’ diyecek
AXA 'nın Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) işbirliği ile hazırladığı Yol Güvenliği Anketi ve Raporu'na göre 18-35 yaş arası her 3 kişiden 1'i araç kullanırken telefonuyla mesajlaşmaya devam ediyor. Türkiye'de 76 milyon mobil telefon kullanıcısı olduğunu ifade eden AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Özer Şimşek, "Araç kullanırken telefonla mesajlaşmak trafik kazası riskini 23 kat artırıyor. AXA Sigorta olarak sürüş esnasında telefon kullanımından kaynaklanan kazaların trafik kazası değil, 'telefon kazası' olduğuna inanıyoruz. 'Telefon kazasına son' sloganıyla yola çıkarak insanları bilinçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AXA ‘telefon kazasına son’ diyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN