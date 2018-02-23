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ne kadar? (23 Şubat 2018)

haftanın son işlem gününde 3,78-3,79 bandında hareket ediyor

Giriş Tarihi: 23.2.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 09:31
Dolar ne kadar? (23 Şubat 2018)

/TL haftanın son işlem gününde 3,80'in altında seyrediyor.

Dolar/TL bankalararası piyasada 3,78-3,79 bandında hareket ediyor.

Euro/TL 4,65 civarında işlem görüyor.

Dolar küresel yatırımcıların ABD para politikasına ilişkin görüşlerin hızlıca değiştiği bir ortamda yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle yen ve diğer para birimleri karşısında önceki kayıplarını toparlayarak 89.865'e yükseldi.

Geçen hafta 88.253 ile üç yılın dip seviyesini gören endeks dün 10 günün zirvesi olan 90.235'e ulaştıktan sonra biraz gerilemişti.

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Dolar ne kadar? (23 Şubat 2018)
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