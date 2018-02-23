Mardin’e yatırım yapın

Türkiye'nin doğusunu daha da kalkındırmak amacıyla devlet teşvikleri artarken, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) "Mardin
ve Dicle Bölgesi Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" etkinliğini düzenledi. Mardin'deki Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) merkezinde gerçekleşen, İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda işadamının katıldığı etkinlikte bölgenin son yıllarda atılan adımlarla yatırımlar için çok uygun hale getirildiği ifade edildi. Burada bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Artık bölgeye yatırım yapma zamanı geldi. Burada hem sizler hem de çocuklarınız için aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Onun için sizlerin yatırımlarını bekliyoruz. Bölgenin gıda ve tekstil sektöründe havzası var" diye konuştu. MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk de düzenledikleri etkinlikle Türkiye'nin doğusuyla batısını tanıştırdıklarını belirterek, "İnsanımıza yatırım yaparak dokunalım" dedi.