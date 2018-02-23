Satış sunumu için dev markalarla işbirliği

Etohum, düzenlediği 'Early
Customer Demo
Day' etkinliği
ile girişimcileri
dev markalarla
ve yatırımcılarla
buluşturdu. GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
Etohum Yatırımcı Kulübü kurumsal üyesi olan Tüpraş, Deloitte, Allianz, Tofaş, Opet, Aygaz, Vestel Ventures, ING Bank, Arçelik ve Koç Sistem gibi büyük firmalar teknoloji girişimleriyle erken aşamada iş fırsatları oluşturmak için seçilmiş girişimcilerin sunumlarını melek yatırımcı
larla birlikte dinledi. Etkinlik hakkındaki görüşlerini dile getiren Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, "İlkini Mayıs 2017'de gerçekleştirdiğimiz Early Customer Demo Day'in sonunda birçok ciddi işbirlikleri oluştu. Bu etkinliğimize Türkiye'nin inovasyona ve girişimciliğe önem veren kurumları ilgi gösteriyor. Onlarla birlikte melek yatırımcıların da ilgisinin artarak devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene oluşan işbirliklerinin yanına yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.