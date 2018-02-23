Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Satış sunumu için dev markalarla işbirliği

Satış sunumu için dev markalarla işbirliği

Giriş Tarihi: 23.2.2018
Satış sunumu için dev markalarla işbirliği
Etohum, düzenlediği 'Early Customer Demo Day' etkinliği ile girişimcileri dev markalarla ve yatırımcılarla buluşturdu.

GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ
Etohum Yatırımcı Kulübü kurumsal üyesi olan Tüpraş, Deloitte, Allianz, Tofaş, Opet, Aygaz, Vestel Ventures, ING Bank, Arçelik ve Koç Sistem gibi büyük firmalar teknoloji girişimleriyle erken aşamada iş fırsatları oluşturmak için seçilmiş girişimcilerin sunumlarını larla birlikte dinledi. Etkinlik hakkındaki görüşlerini dile getiren Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, "İlkini Mayıs 2017'de gerçekleştirdiğimiz Early Customer Demo Day'in sonunda birçok ciddi işbirlikleri oluştu. Bu etkinliğimize Türkiye'nin inovasyona ve girişimciliğe önem veren kurumları ilgi gösteriyor. Onlarla birlikte melek yatırımcıların da ilgisinin artarak devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. Geçen sene oluşan işbirliklerinin yanına yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Satış sunumu için dev markalarla işbirliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN